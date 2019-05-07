YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından batı medyası çirkin algı operasyonlarına başladı. Batı medyası Türkiye aleyhine algı haberleri yapmaya devam ediyor. Almanya'da özellikle Der Spiegel'in provokatif haberlerine devam ettiği görüldü. Avrupa'daki ve bazı Ortadoğu'daki ülkelerin Türkiye'deki seçimlerin anti demokratik olduğu manşetler yaptıkları görüldü. Avrupa'da bazı seçimlerde birçok usulsüzlük nedeniyle seçimin yenilenmesine rağmen demokratik olduklarını savunan batılı medyanın ve siyasi aktörlerin Türkiye için aynı şeyleri söylemekten kaçındığı görüldü.





"BU KARAR OLMASAYDI GÜVENLİ BİR SEÇİM YÜRÜTMEK ZOR OLURDU"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." dedi.