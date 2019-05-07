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  • 07.05.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 17:43

'nın kararı sonrası Batı medyasından 'ye çirkin algı operasyonu

31 Mart yerel lerinde usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkmıştı. 'nin yaptığı itirazları değerlendiren , dün akşam kararını verdi. YSK, Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Bu karardan sonra bazı kesimler rahatsız oldu.

'nın lerinin tekrarlanması kararının ardından batı medyası çirkin algı operasyonlarına başladı. Batı medyası aleyhine algı haberleri yapmaya devam ediyor. Almanya'da özellikle 'in provokatif haberlerine devam ettiği görüldü. Avrupa'daki ve bazı Ortadoğu'daki ülkelerin Türkiye'deki seçimlerin anti demokratik olduğu manşetler yaptıkları görüldü. Avrupa'da bazı seçimlerde birçok usulsüzlük nedeniyle seçimin yenilenmesine rağmen demokratik olduklarını savunan batılı medyanın ve siyasi aktörlerin Türkiye için aynı şeyleri söylemekten kaçındığı görüldü.


"BU KARAR OLMASAYDI GÜVENLİ BİR SEÇİM YÜRÜTMEK ZOR OLURDU"
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." dedi.

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