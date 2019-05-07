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  • 07.05.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 14:37

Son dakika: 'de 3 polis 'den ihraç edildi

’nde () () soruşturması kapsamında savunması alınan 3 polis, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi.

KKTC'de FETÖ soruşturması! İhraç edildiler

'nde () yürütülen () soruşturması kapsamında savunması alınan Ali Ö., Yılmaz Ö. ve Sadık E. isimli polisler, terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edildi.

Verilen bu kararın, hakkında dosya hazırlanıp rapor sunulan ve aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 120 polis mensubu için emsal olması bekleniyor.

51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 71 (2) (C) maddesinde yer alan "Kamu yararı gereği" üç polis mahkeme emri olmaksızın görevinden ihraç edebiliyor. Komisyonun kararı ise Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşınabiliyor.

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