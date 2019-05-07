

Rusya'nın başkenti Moskova'da önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yaptı. Ancak bu sırada uçak alev aldı. 41 kişinin yanarak öldüğü açıklandı. Yanan uçağın pilotu Denis Evdokimov, iniş hızının normal olduğunu, yangının piste değdikleri anda başladığını açıkladı: "İnişten önce bir parlaklık ve patlama oldu. Bir de yıldırım düşünce yerle bağlantı koptu. Hız yüksek değildi. Uçuş kılavuzuna göre hareket ettik. Ancak jetin ağırlığı tankların dolu olması nedeniyle gereğinden çok fazlaydı, bu da 45 tonluk bir uçağı güvenli bir şekilde piste indirmeyi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya 'da yaşanan uçak faciasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz..."Tatiana Kasatkina, Maxim Moiseev ve Ksenia Vogel isimli hostesler, alev topuna dönen uçaktaydı. Üç görevli de yolcuları kurtarmak için üstün çaba harcadı.Bir facia haberi de Meksika'dan geldi. ABD'nin Las Vegas kentinden kalkan ve 13 kişiyi taşıyan özel uçak Meksika'da düştü. Yerel basın, uçağın 10'u yolcu 13 kişiyi taşıdığını duyurdu.