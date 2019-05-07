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  • 07.05.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 21:13

Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

'da pusuya yatan kedi, belediye başkanına saldırdı. Saldırıdan zor kurtulan başkana 100 dikiş atıldı.

Pusuya yatan kedi, belediye başkanını görünce saldırıya geçti. Talihsiz başkan neye uğradığını şaşırdı ve yere kapaklandı. Bacağına yapışan kedi, bırakmak bilmedi. Çevredekiler sandalye ile yardımına koştu.

TAM 100 DİKİŞ ATILDI
Başkan uzun uğraşlar sonucunda kediden kurtuldu. Az önce terör estiren hayvan, hiç bir şey olmamış gibi geri döndü. Belediye başkanına yaklaşık 100 dikiş atıldı.

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