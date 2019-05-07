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  • 07.05.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 19:04

İngiltere'de havaalanı yakınında yangın!

İngiltere'de Sywell Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İngiltere'de yangın! Polis alarma geçti

İngiltere'de Northamptonshire bölgesinde yer alan Sywell Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı.

Yerel medya, polisin, vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları için uyarıda bulunduğunu, itfaiye biriminin de yangına müdahale ettiğini belirtti. Yerel saat ile 12: 30'da çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Diğer binalara yangının sirayet etmemesi için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

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