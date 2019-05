ve final sezonuyla ekrana gelen Game of Thrones , her yeni bölümüyle olay yaratmaya devam ediyor. Ancak final sezonunun, Türkiye saatleriyle bu sabaha karşı yayınlanan dördüncü bölümü konudan tamamen bağımsız bir açıdan gündem oldu. Arya Stark 'ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks 'ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen'in önünde duran Starbucks bardağı, sosyal medyada trend topic olurken ilginç iddialar da gündeme geldi. HBO'nun Starbucks ile anlaşma yaptığı ve böyle bir hatanın kurgulandığı belirtildi. Bazı kullanıcılar Daenerys'in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks'ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sundu. Kullanıcılar, "Starbucks Winterfell'e de şube açtı" yorumunu yaptı.