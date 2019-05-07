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  • 07.05.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:28

CIA'den Filistinli aktiviste Suudi Arabistan uyarısı

Filistin asıllı aktivist İyad el Bağdadi, Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle yaşadığı Norveç'te güvenli bir yere götürüldü. İstihbaratın, CIA tarafından Norveç makamlarına iletildiği iddia edildi.

S.Arabistan şimdi de onun peşinde!

Norveç'in sığınma hakkı tanıdığı Filistinli bir aktivistin, Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle güvenli bir yere götürüldüğü ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Filistin asıllı İyad el Bağdadi, 25 Nisan'da Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildi. Buna sebep olarak da Suudi Arabistan kaynaklı içeriği belli olmayan bir tehdit gösterildi.

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