Beyaz Saray açıkladı! Trump 13 Mayıs'ta görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı 13 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump-Orban görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Orban'ı, 13 Mayıs Pazartesi Beyaz Saray'da ağırlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmede ticaret, enerji ve siber güvenlik de dahil birçok konu başlığında iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Macaristan'ın NATO üyeliğinin 20. yıl dönümü olduğuna atıfla iki ülke arasındaki güvenlik temelli konuların da Washington'da görüşüleceği kaydedildi.

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Macaristan Başbakanı Orban, 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimi sürecinde Trump'a desteğini açıklayan ilk Avrupalı liderlerden biri olarak biliniyor.