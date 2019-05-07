"USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile bir bombardıman görev grubunun Orta Doğu'ya sevk edilmesine ilişkin sorulara, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) yazılı yanıt verdi.

Lincoln uçak gemisi ve bombardıman görev grubunun bölgeye sevk edilmesinin CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie'nin talebi üzerine ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın onayıyla yapıldığını belirten CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son zamanlarda İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık emareler görmesi üzerine kuvvet talebinde bulundu." açıklamasında bulundu.



