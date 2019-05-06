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  • 07.05.2019 07:04
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 07:04

Son dakika: ’de 7.2 büyüklüğünde

’nin Bulolo bölgesinde dağlık alanda meydana geldiği bildirilen 7.2 büyüklüğündeki in ardından uyarısı verilmedi.

O ülkede 7.2 büyüklüğünde

ABD Jeolojik (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'nin Bulolo bölgesindeki Lae kasabasının 66 kilometre güneybatısında 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yerin 127 kilometre derinliğinde ve dağlık alanda meydana geldiği belirlenen depremin ardından açıklama yapan Pasifik Uyarı Merkezi, bölgede tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Başkent Port Moresby'den de hissedildiği belirtilen depremin şu ana kadar büyük bir hasara neden olmadığını açıklayan Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi de bazı iş yerlerinde şiddetli sarsıntıdan dolayı eşyaların döküldüğünü bildirdi.

Papua Yeni Gine afet ekiplerinin depremin etkili olduğu bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, şiddetli depremin Queensland eyaletinin kuzeyindeki bölgelerden de hissedildiğini açıkladı.

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