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  • 06.05.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 12:16

'den sürpriz açıklaması

lideri Kim Jong-Un, ’da yaşanan darbe girişimini kınayarak, Devlet Başkanı 'ya desteğini açıkladı.

Kuzey Kore'den sürpriz Venezuela açıklaması

Devlet Başkanı 'ya destek veren ülkelere de eklendi. Güney Amerika ülkesinde yaşanan darbe girişimini kınayan Kim Jong-Un, Maduro'nun "yasal olarak seçildiğini" hatırlattı. ABD'nin kriz karşısında askeri müdahalede bulunmasının umursamaz bir davranış olacağı konusunda uyardı.

Kuzey Kore lideri tehlikeli bir şiddet eylemi olarak gördüğü darbe girişimini kınadı. Açıklama, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından adı verilmeyen bir sözcü tarafından resmi ajans KCNA'ya yapıldı. Açıklamaya göre, Kim Jong-Un, Venezuela'daki hükümet karşıtı güçlerin yasal olarak seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için darbe girişimi gerçekleştirdiğine inanıyor.

Resmi açıklamada, "Venezuela'daki durumu aşırı istikrarsızlığa sürükleyen tehlikeli bir şiddet eylemi oldu. Bu anormal olayın bölgenin genel durumu üzerinde olumsuz bir etkisi var" ifadeleri kullanıldı. Pyongyang rejiminin resmi açıklamasında düşman güçlerin manevralarının Venezuela'yı temsil etme hakkından mahrum bırakmaya çalıştığı ifade ediliyor. ABD, olası bir askeri operasyon tehdidi ile umursamaz bir mesaj vermekle suçlanıyor.

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