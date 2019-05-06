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Gözlerini hiç unutamıyorum

Gözlerini hiç unutamıyorum
ABD'nin New York eyaletindeki Long Island bölgesinde oturan akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Dağdeviren (59) geçtiğimiz Ocak ayında Joshua Roston, isimli bir saldırgan tarafından ezilerek katledildi. Katilin 9 Mayıs'ta son defa yargıç karşısına çıkacağı öğrenildi. TAKVİM'e konuşan Dağdeviren'in acılı eşi Ülkü Dağdeviren, "Cemal'imin 38 yıldır bana sevgiyle bakan gözlerini unutamıyorum. Katile olan nefretim ise içime sığmıyor. O katil sadece Cemal'i değil beni ve çocuklarımla birlikte 4 kişiyi öldürdü. Karıncayı bile incitmeyen bir insanı ezerek öldüren biri nasıl insan olabilir ki? O caniyle, o gün tüm gücümü ve cesaretimi toplayıp göz göze gelmek istiyorum. Onun gözlerinin içine baktığımda içimde yanan ateşi ve nefreti göreceğine eminim. Tek isteğim onun hak ettiği cezayı alması" dedi.


SIRRIBERK ARSLAN

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