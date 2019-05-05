Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela'dan başkent Karakas yakınlarında dağlık bölgeye düşen düşen askeri helikopterden acı haber geldi. Yetkililer dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası enkaza ulaştıklarını duyurdu.
HELİKOPTERDE BULUNAN 7 KİŞİ...
Caracas'taki General Francisco de Miranda Hava Üssün'den kalkan Cougar tipi helikopterin dağlık alanda düştüğü; helikopterde bulunan 4 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel medya, hayatını kaybeden askerlerin Başkanlık Mufhafız Birliği'nden olduklarını ancak kimliklerinin paylaşılmadığını duyurdu. Helikopterin düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.
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