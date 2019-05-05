Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.05.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 15:54

'da askeri helikopter düştü

'nın başkenti Karakas yakınlarında bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Venezuela'da askeri helikopter düştü

'dan başkent Karakas yakınlarında dağlık bölgeye düşen düşen askeri helikopterden acı haber geldi. Yetkililer dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası enkaza ulaştıklarını duyurdu.

HELİKOPTERDE BULUNAN 7 KİŞİ...​
Caracas'taki General Francisco de Miranda Hava Üssün'den kalkan Cougar tipi helikopterin dağlık alanda düştüğü; helikopterde bulunan 4 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medya, hayatını kaybeden askerlerin Başkanlık Mufhafız Birliği'nden olduklarını ancak kimliklerinin paylaşılmadığını duyurdu. Helikopterin düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriVenezuela'da askeri helikopter düştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri