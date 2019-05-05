İsrail, Gazze'de çoluk çocuk demeden katliam yaparken her fırsatta Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü vermeye kalkan Avrupa bir kez daha ikiyüzlülüğünü gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, İsrail'in Gazze'ye adeta bomba yağdırdığı saldırılar ile ilgili bir açıklama yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

''Gazze'den İsrail'e yapılan roket ateşi derhal kesilmelidir. Sivillerin hayatlarının korunmasını sağlamak için bu tehlikeli durumun sonlandırılmasına acilen ihtiyaç vardır. İsrailliler ve Filistinliler barış, güven ve onur içinde yaşama hakkına sahipler. Sadece siyasi bir çözüm şiddete son verebilir. Mısır ve BM'nin durumu sakinleştirmeye yönelik çabaları Avrupa Birliği'nin tam desteğini alıyor.''

İsrail'in karadan ve havadan attığı bombaları görmezden gelen AB, yaşananların sorumlusu olarak Gazzelileri gösterirken ne İsrail'in Anadolu Ajansı'nı vurmasına ne de 14 aylık bir bebek dahil bir çok sivili katletmesine değinmedi. AB ayrıca bir darbeci tarafından yönetilen ve İsrail ile yakın ilişkilerini gizlemeyen Mısır'ı ise arabulucu olarak tanıdığını da gösterdi.