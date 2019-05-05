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  • 05.05.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 20:25

Son dakika... 'den skandal '' çıkışı!

, yaptığı açıklamada 'in yağdırdığı bombaları, 'nın vurulmasını, 14 aylık bebek dahil sivillerin öldürülmesini görmezden geldi. '''den atılan roketler derhal dursun'' dedi.

, 'de çoluk çocuk demeden katliam yaparken her fırsatta 'ye demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü vermeye kalkan Avrupa bir kez daha ikiyüzlülüğünü gösterdi.

, İsrail'in Gazze'ye adeta bomba yağdırdığı saldırılar ile ilgili bir açıklama yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

''Gazze'den İsrail'e yapılan roket ateşi derhal kesilmelidir. Sivillerin hayatlarının korunmasını sağlamak için bu tehlikeli durumun sonlandırılmasına acilen ihtiyaç vardır. İsrailliler ve Filistinliler barış, güven ve onur içinde yaşama hakkına sahipler. Sadece siyasi bir çözüm şiddete son verebilir. ve 'nin durumu sakinleştirmeye yönelik çaları Avrupa Birliği'nin tam desteğini alıyor.''

İsrail'in karadan ve havadan attığı bombaları görmezden gelen AB, yaşananların sorumlusu olarak Gazzelileri gösterirken ne İsrail'in 'nı vurmasına ne de 14 aylık bir bebek dahil bir çok sivili katletmesine değinmedi. AB ayrıca bir darbeci tarafından yönetilen ve İsrail ile yakın ilişkilerini gizlemeyen Mısır'ı ise arabulucu olarak tanıdığını da gösterdi.

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