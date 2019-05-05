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  • 05.05.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 12:42

Netanyahu'dan "devam edin" emri

Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail sunun abluka altındaki Şeridi'ne dün başlattığı saldırıların devam edeceğini belirtti.

Netanyahu'dan devam edin emri

Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, 'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan gerginlik nedeniyle ve 'ı suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların "ağır bedel ödediklerini" ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek "İsrail suna Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim." dedi.



İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "" hava savunma sistemince imha edildiği dile getirilmişti.

Gazze'deki İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

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