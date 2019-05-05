Bir bavul ceset!

Güney Kıbrıs'ta Rum Milli Muhafız Ordusu'nda görevli Teğmen Nikos Metaxas (38), seri katil olduğunu söyledi. 7 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Rus subay, cesetlerin yerlerini polise söyledi. Youtube kanalı için videolar çeken sosyal medya fenomeni Sarah Funk ise Kıbrıs ziyareti sırasında maden ocağındaki bir gölü kameraya çekti. Youtuber tarafından çekilen videoda görülen bir bavul dikkat çekti. Çünkü Metaxas'un katlettiği kadınların cesetleri o bavulun içindeydi. Cinayetin farkında olmadan görüntüleri çeken Sarah Funk, kayda aldığı videoda sık sık "ölü kokusu" geldiğini söylemişti!
Rum asker, 7 kadını katletti. Cesetleri de bavula gizlediği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Sarah Funk, farkında olmadan, seri katil Nikos Metaxas'ın katlettiği kurbanlarının cesetlerinin bulunduğu bavulu kameraya çekti.
Rum asker, 7 kadını katletti. Cesetleri de bavula gizlediği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Sarah Funk, farkında olmadan, seri katil Nikos Metaxas'ın katlettiği kurbanlarının cesetlerinin bulunduğu bavulu kameraya çekti.
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