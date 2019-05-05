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ABD'den 'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

ABD Sözcüsü Ortagus, 'in 'de AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

ABD'den skandal Gazze açıklaması

ABD Sözcüsü Morgan Ortagus, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, (AA) ofisine yapılan saldırıya değinmeyerek, "'in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini" belirtti.

Sözcü Ortagus, "ABD, 'den Hamas ve Filistin 'ın İsrail'deki masum sivillere ve toplumlara yönelik devam eden yoğun roket atışını kınıyor. Şiddetin sorumlulularına derhal bu saldırganlığı durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'İN YANINDAYIZ"
Ortagus, "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş, İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle gerçekleştirdiği saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bilgi bulunmuyor.

​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

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