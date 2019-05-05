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  • 06.05.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 06:53

ABD'den 'a 'uçak gemisi' ile tehdit: Tam hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 'a mesaj vermek üzere " " uçak gemisi taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü 'ya sevk edeceklerini duyurdu.

ABD'den açık tehdit: Gönderiyoruz...

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya yanıt vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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