Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.05.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 16:34

Ruhani'nin kardeşi hapis cezasına çarptırıldı!

'nin kardeşi Hüseyin Feridun, "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Ruhani'nin kardeşi hapis cezasına çarptırıldı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, üst düzey yargı yetkilisi Hamid Rıza Hüseyni, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Feridun'un yolsuzluk suçundan hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Hüseyni, Feridun'un, yolsuzluk ve bazı görevden almalar ve atamalara müdahil olmakla suçlandığını aktararak, "Bazı suçlamalardan beraat etti, bazılarından ise hapse mahkum edildi. Karar kesinleşmediği için detaylı bilgi veremiyorum." dedi.

Hapis cezasının süresi hakkında bilgi vermeyen Hüseyni, mahkemenin kararıyla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-97 yılları arasında görev yapan eski bir diplomat olan Feridun, Ruhani'ye muhalif kesimler tarafından "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla" suçlanıyordu. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRuhani'nin kardeşi hapis cezasına çarptırıldı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri