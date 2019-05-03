Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.05.2019 03:48
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 03:49

Trump'ın ulusal güvenlik ekibi, ile 'yı görüştü

Başkanı 'ın ulusal güvenlik ekibinin, ’da devam eden kriz için askeri seçenekleri tartışmak üzere ABD () görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

ABD'de kritik görüşme! Venezuela...

medyasına açıklama yapan üst düzey bir yetkili, söz konusu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkiliye göre, 'da, 'da devam eden kriz için askeri seçeneklerin tartışıldığı toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Patrick Shanahan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton katıldı.

Yetkili, ayrıca çarşamba günü benzer bir görüşmenin daha yapıldığını ve Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Venezuela'daki duruma dair Twitter'dan yaptığı paylaşımın bu görüşmenin ardından geldiğini ileri sürdü.

Shanahan, tweetinde, "Bu zorbalıkla özgürlüğün mücadelesidir. Başkan Trump'ı tekrar ediyor ve Venezuela halkı için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİ
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTrump'ın ulusal güvenlik ekibi, Pentagon ile Venezuela'yı görüştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri