Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.05.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 13:04

Son dakika: zirve açıklandı! ve Rusya'nın dışişleri bakanları...

ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta 'da bir araya gelecekleri açıklandı.

Kritik tarih açıklandı!

zirveyi TASS haber ajansı dünyaya duyurdu.

merkezli haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve 'li mevkidaşı Mike Pompeo önümüzdeki hafta 'da bir araya gelecek.

İki bakan da 6-7 Mayıs'ta Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenecek Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Kritik zirve açıklandı! ABD ve Rusya'nın dışişleri bakanları...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri