Kritik zirveyi TASS haber ajansı dünyaya duyurdu.
Moskova merkezli haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo önümüzdeki hafta Finlandiya'da bir araya gelecek.
İki bakan da 6-7 Mayıs'ta Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenecek Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
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