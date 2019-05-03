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  • 04.05.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 07:41

kısa menzilli füze ateşledi

’nin Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.

Dünyanın gözü orada! Resmen ateşlediler

'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.

Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.

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