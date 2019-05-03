Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.
Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.
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