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  • 03.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 08:59

İngiliz kabinesinde krizi

Theresa May, toplantısından “bilgi sızdırıldığıyla” ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson’ı görevden aldı. Williamson, telekomünikasyon şirketi ’nin İngiltere’nin 5’inci Nesil şebekesinin oluşturulmasında yer alabileceğine dair bilgileri basına sızdırmakla itham ediliyor.

İngiliz kabinesinde Huawei krizi

'nin () 'in akıllı telefon devi 'nin 5G şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta çarşamba günü basına sızmıştı. Dün İngiltere May'in Sözcüsü, gizli bir görüşmeden sızan gizli bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gerektiğini belirterek "Başbakan, ulusal güvenlik konularıyla ilgili bilgilerin korunmasına çok büyük önem verdiği konusunda net. Bakanların güvenlik konusunda brifing alması ve bilgi güvenliğinin korunması hayati önemde. Bu neyin sızdırılmış olduğuyla ilgili değil, NSC'nin bütünlüğünü korumak için nereden sızdırıldığıyla alakalı" yorumunda bulundu. ABD, Huawei'nin 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.

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