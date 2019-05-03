İngiliz kabinesinde Huawei krizi

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta çarşamba günü basına sızmıştı. Dün İngiltere Başbakanı May'in Sözcüsü, gizli bir görüşmeden sızan gizli bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gerektiğini belirterek "Başbakan, ulusal güvenlik konularıyla ilgili bilgilerin korunmasına çok büyük önem verdiği konusunda net. Bakanların güvenlik konusunda brifing alması ve bilgi güvenliğinin korunması hayati önemde. Bu neyin sızdırılmış olduğuyla ilgili değil, NSC'nin bütünlüğünü korumak için nereden sızdırıldığıyla alakalı" yorumunda bulundu. ABD, Huawei'nin 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.