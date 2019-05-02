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  • 02.05.2019 20:59
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 22:04

... Büyükelçiliği'nden Jeffrey'in ziyaretine ilişkin açıklama

... Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada “ Özel Temsilcisi Jeffrey’in ’deki görüşmeleri pozitif ve yapıcı geçti. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte de devam edecek” ifadelerine yer verildi.

'nin Ankara Büyükelçiliği RaeJean Stokes, yaptığı açıklamada, ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelerek bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü Vekili Stokes, görüşmelerde Suriye'de ortak endişelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceği, 'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD'nin askerlerini çekmesiyle Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve güvenliğin tesisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye savaşıyla ilgili 2254 sayılı kararı ve 'ın yenilgiye uğratılması gibi konuların ele alındığına işaret etti.

Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de bu görüşmelere devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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