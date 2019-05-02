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  • 02.05.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 13:29

İngiliz gazetesi: Türkiye’nin krizine yönelik stratejisi Avrupa’ya örnek olmalı

İngiliz gazetesi yazarı , Türkiye-Suriye sınırında yaptığı gözlemleri makalesinde anlattı. Philippa Stroud makalesinde, “Türkiye, 3,5 milyon kadar ye olağanüstü bir misafirperverlik gösteriyor, onlar için kalıcı evler inşa ediyor” dedi. Stroud, "Türkiye’nin mültecilere yönelik taahhütleri hepimiz için bir ders. Onları uzaklaştırmak yerine bu defa onların yanında yer almalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Avrupa’ya örnek olmalı

"Suriye'deki iç savaş yaklaşık 400 bin kişinin hayatına mal oldu, milyonlarca kişi de yerlerinden oldu. 20 milyonluk nüfusun yarısından fazlasının insani yardıma ihtiyacı var" diyen , makalesinde şu ifadelere yer verdi: "5,7 milyon Suriyeli ülkelerini terk ederek komşu ülkelere kaçtı. Mültecilerin çoğunluğunun geldiği Türkiye yaklaşık 3,5 milyon ye sıra dışı bir misafirperverlik sergiliyor, onlara daimi olarak yaşayacakları evler dahi inşa ediyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI BÜYÜK CÖMERTLİK
Gaziantep'te de incelemelerde bulunduğunu ifade eden Philippa Stroud, bölgede mültecilerinin yüzde 95'inin kalıcı evlere yerleştirildiğini, bunun büyük bir cömertlik olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE MÜLTECİ KRİZİNDE YOL GÖSTERİCİ OLUYOR
Türkiye'nin güvenli bölge çabalarını ise yazar Philippa Stroud, "Suriye içinde güvenli bir bölge oluşturmak istiyor. Türkiye aynı zamanda, bölgesel bir soruna bölgesel bir çözüm bulunması konusunda bir model olarak, küresel mülteci krizinin ele alınmasında yol gösterici olmaya başladı. Göç sadece bir ülkenin sorunu değildir, bu bölgesel bir sorundur. Bir ülkede yaşanan çatışmalar ve katlanılamaz yaşam şartları, insanları yerlerinden ediyor ve komşu ülkelere kaçmalarına sebep oluyor" şeklinde değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMALIYIZ
Philippa Stroud, İngiliz 'da yayımlanan makalesinde, politika belirleyicilerin bölgesel düzeyde, "Bu bizim sorunumuz ve bunu beraber çözmeliyiz." demelerine ihtiyacımız var. Biz böyle bir şey yapmazken Türkiye, birçok mülteciye barınma imkanı sağlıyor ve hala AB ve uluslararası toplumla birlikte çalışıyor. Bu, karmaşık olmakla birlikte aynı zamanda takdir edilesi bir durum. Türkiye'nin mültecilere yönelik taahhütleri hepimiz için bir ders. Onları uzaklaştırmak yerine bu defa onların yanında yer almalıyız" ifadelerine yer verdi.

MÜLTECİLERİN OY KULLANDIĞI İDDİASI YALAN
Türkiye'nin mültecilere oy için yardım ettiğine yönelik gündeme getirilen asılsız iddiaların da doğru olmadığını makalesinde belirten Philippa Stroud, "Bu iddialar doğru değil, çünkü mülteciler oy kullanamıyor" diye yazdı.

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