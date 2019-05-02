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  • 02.05.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 23:16

Esad rejimine bağlı kuvvetler hava saldırısı düzenledi

ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin ’in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Esad yine bombaladı
ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin 'e bağlı köy ve kasabaları füzeler ve varil bombaları ile vurması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ve 1 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bombardımanın henüz sonlanmadığı, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.

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