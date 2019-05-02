Esad rejimine bağlı kuvvetler hava saldırısı düzenledi

Rusya ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib'e bağlı köy ve kasabaları füzeler ve varil bombaları ile vurması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ve 1 sivilin de yaralandığı aktarıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bombardımanın henüz sonlanmadığı, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bombardımanın henüz sonlanmadığı, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.
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