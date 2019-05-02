ABD'li Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar Venezuela'daki darbe girişimine tepki gösterdi

Omar, Venezuela'daki darbe girişimine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. ABD'nin daha önceki müdahalelerinde yaptığı gibi savaş karşıtlarını "diktatör destekçisi" ve "özgürlük karşıtı" olarak etiketlediğini belirten Omar, "Bu tiyatro metnini Irak'ta gördük. Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." mesajını paylaştı.

PENCE'DEN OMAR'IN DÜNKÜ AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Omar'ın dün ABD'yi Nicolas Maduro yönetimine "zorbalık" yapmakla suçlayarak, "ABD Venezuela'daki yıkıma öncülük ediyor." ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Omar'ın söz konusu ifadelerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan paylaşan Pence, "Venezuelalılar baskıcı bir diktatöre karşı özgürlüklerini savunmak için sokağa çıkarken, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar sosyalizmi özgürlüğe tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Pence, Trump yönetiminin "özgürlük aşığı" Venezuela halkının yanında durduğunu savundu.