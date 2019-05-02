Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.05.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:45

ABD'li Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar Venezuela'daki darbe girişimine tepki gösterdi

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." dedi.

Omar'dan darbeye tepki

Omar, Venezuela'daki darbe girişimine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. ABD'nin daha önceki müdahalelerinde yaptığı gibi savaş karşıtlarını "diktatör destekçisi" ve "özgürlük karşıtı" olarak etiketlediğini belirten Omar, "Bu tiyatro metnini Irak'ta gördük. Venezuela'daki durum vahim ve Trump yönetimi bunu daha da kötüleştiriyor. Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz." mesajını paylaştı.

PENCE'DEN OMAR'IN DÜNKÜ AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Omar'ın dün ABD'yi Nicolas Maduro yönetimine "zorbalık" yapmakla suçlayarak, "ABD Venezuela'daki yıkıma öncülük ediyor." ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Omar'ın söz konusu ifadelerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan paylaşan Pence, "Venezuelalılar baskıcı bir diktatöre karşı özgürlüklerini savunmak için sokağa çıkarken, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar sosyalizmi özgürlüğe tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Pence, Trump yönetiminin "özgürlük aşığı" Venezuela halkının yanında durduğunu savundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'li Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar Venezuela'daki darbe girişimine tepki gösterdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri