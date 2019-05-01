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  • 02.05.2019 04:14
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 04:15

bir kez daha sokağa indi

, başlattığı darbe girişiminin sonuçsuz kalmasına rağmen vazgeçmeyerek bugün bir kez daha sokağa indi. Yandaşlarına, "Geri dönüş yok, her şeyimizle devam edeceğiz." diyen Guaido, bu kez de genel grev çağrısında bulundu. Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (Psuv) mensupları Devlet Başkanı 'ya destek için sokağa çıktı.

Hüsrana uğrayan Guaido'dan yeni hamle!

ABD ve bazı ülkeler tarafından 'nın Geçici Devlet Başkanı olarak tanınan , başkent Karakas'ta yandaşlarının 'ya karşı düzenlediği gösteride bir kez daha boy gösterdi. Guaido yaptığı konuşmada, "İnsanlar Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edecek." dedi.

Guaido, kademeli olarak işçilere genel bir grev çağrısı yaparak hükümeti devirmeyi başarıncaya kadar greve devam edilmesi gerektiğini söyledi.

, "Krize ve zulme rağmen, bugün herkes yine sokakta. En zor anlarda en cesur erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulur. Bugün Venezuela ilerlemek için kararlı erkek ve kadınlara sahip. Bu geri dönüşü olmayan bir süreç. Zaman Venezuelalıların zamanı." ifadelerini kullandı. Asla geri adım atmadıklarını iddia eden Guaido, Silahlı Kuvvetlerin kendileriyle olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Guaido, muhalif 'in serbest bırakılmasının ardından diğer tutuklu muhalifler olan Juan Requesens, Ivn Simonovis ve Gilber Caro'nun da serbest bırakılacağını söyledi. Bunu başarmak için yandaşlarından sokaklarda baskılarını sürdürmelerini istedi.

Maduro pes edene kadar protesto çağrısı yapmaya devam edeceğini tekrarlayan Guaido, "Eğer rejim yoğun bir baskı yaptığına inanıyorsa, yanılıyor. Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ SOKAKTA!
Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (Psuv) mensupları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokağa çıktı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan ve dün muhalefetin başarısız askeri darbe girişimine sahne olan Venezuela'da hükümet yanlıları, bugün de hükümete destek gösterisi düzenliyor.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in hemen yanındaki Sucre Bulvarı'nda düzenlenen mitinge, hükümetin seferberlik durumlarında silah altına almak üzere örgütlediği Bolivarcı milis güçleri ve devlet petrol şirketi PDSA çalışanları da katılıyor.

Mitingde Maduro ya da (ANC) Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun konuşması bekleniyor.

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