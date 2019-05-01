Trump tavır! Demokratlar, “Başkanın ve ailesinin Deutsche Bank ile Capital One’daki kayıtları incelensin” dedi. Trump ise bilgi akışını kesmek için mahkemeye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan seçimde Hillary Clinton'ı geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. devlet başkanı seçildi. Ancak hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Trump'ın Rusya'nın desteğiyle seçimi kazandığı iddia edildi. Bu söylentiler sürerken Demokratlar düğmeye bastı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters, ABD Başkanı'nın mali kayıtlarının takibi amacıyla Kongre'ye çağrı yaptı. Davet üzerine Deutsche Bank'ın, Trump'ın finansal kayıtlarını, New York Başsavcılığı'na vermeye başladığı yönünde haberler çıktı. Trump ve ailesi ise karşı atağa kalktı. Bankalarının ifade vermesini engellemek için hukuki süreç başlattı... TÜM MANŞETLER