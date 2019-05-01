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  • 02.05.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 07:00

Teröristler 'ye yalvardı: istemiyor ama...

Terör örgütü 'nin siyasi uzantısı Demokratik Konseyi, Görüşmeleri'nde yer almak için 'den yardım istedi.

Teröristler ABD'ye yalvardı: Türkiye istemiyor ama...

Terör örgütü 'nin siyasi uzantısı Demokratik Konseyi (), Suriye Konseyi'ne girebilmeleri için 'nin daha fazla desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı olarak gösterilen SDK'nın sözcüsü Bassam Saker, sebebiyle formatındaki görüşmelere alınmadıklarını dile getirerek, "Bu Anayasa Komitesi için de geçerli. Bu görüşmelerin bir parçası olmalıyız"dedi.

"TÜRKİYE YÜZÜNDEN VETO YİYORUZ"
SDK sözcüsü, " Türkiye'nin vetosu yüzünden kimse bunu kabul etmiyor. Komitede olmadığımız için de bu komitenin hiçbir zaman sorunları çözmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

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