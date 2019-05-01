İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından "bilgi sızdırıldığıyla" ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.

Açıklamada ayrıca Başabakan May'in artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.

Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta Çarşamba günü basına sızmıştı.