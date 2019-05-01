ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Eğer gereken buysa, Venezuela'ya askeri harekat mümkün ancak barışçıl geçişi tercih ederiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Eğer gereken buysa, Venezuela'ya askeri harekat mümkün ancak barışçıl geçişi tercih ederiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.
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