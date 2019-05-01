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  • 01.05.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 19:57

Putin "internet güvenliği" yasasını onayladı

Devlet Başkanı , ülkede internete erişimi engelleyecek tehditlere karşı önlem alacak yasayı imzaladı.

Putin o yasaya imzasını attı

Devlet Başkanı , Rusya'da internet güvenliğini sağlayacak yasayı onayladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile dünya çapında internet ağı altyapısında sorun olması durumunda Rusya'da internete erişimin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik önlemler belirleniyor.

İnternetin çalışmasına yönelik tehditlerin engellenmesini hedefleyen düzenleme öngören yasaya göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) olağanüstü durumlarda ülkedeki iletişim hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlayacak bir ağ izleme ve yönetim merkezi kuracak.

Kasım ayında yürürlüğe girecek yasa ile devlet kurumları ve devlete ait işletmelerin bilgileri internet üzerinde ayrıca bir şifreleme ile korunacak.

Bir süre önce Rusya'nın internet üzerinden olası küresel tehditlere karşı önlemler alacağı, bu önlemlerin belirlenmesi için ülkede internetin küresel bağlantısının bir süreliğine kesileceği belirtilmişti.

Kremlin'in böylelikle ülkede interneti küresel internet sağlayıcılardan bağımsız bir şekilde çalışacak hale getirerek olası siber saldırılardan korunmayı planladığı aktarılmıştı.

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