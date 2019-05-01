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  • 01.05.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 10:23

basınının üzüntüsü! Darbe bastırılınca bakın ne yazdılar...

'da gerçekleşen darbe girişimi Maduro hükümetinin müdahalesiyle büyük ölçüde bastırılırken, basını bu durum karşısında şaşkınlık yaşıyor. İşte ABD basınının Venezuela üzüntüsü...

'da destekli Guaido darbesi, hükümet güçlerinin devreye girmesiyle büyük oranda bastırıldı. Özellikle başkent Caracas'ta, hükümet yanlısı halkın da sokağa çıkması ile darbe girişimi püskürtülürken muhalifler de sığınacak liman aramaya başladı.

Diğer yanda ise darbe girişimini anlık olarak takip eden ABD basını; durum karşısında biraz şaşkın, biraz üzgün bir tutum sergiliyor. , "Maduro darbe girişimini atlatmış görünüyor" başlıklı takip haberi yayınladı.

"MADURO DARBEYİ ATLATMIŞ GÖRÜNÜYOR"
Darbenin azmettiricisi ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği girişim boşa çıkınca Voice of America'dan, "Gün sonunda Guaido önderliğindeki muhalefetin karnesine bir 'başarısız darbe girişimi' daha eklenmiş görünüyor.



Öte yandan, darbe girişimlerine karşı deneyimli denebilecek Maduro hükümeti de sabahın erken saatlerinden itibaren, destekçilerini ve milis kuvvetleri Miraflores'in çevresine toplanmaya çağırarak karşı hamlesini yapmıştı. Akabinde askeriyenin de Maduro'ya bağlılığını yinelemesiyle hükümet şimdilik rahat bir nefes almış gibi görünüyor." ifadelerine yer verilen bir haber paylaşıldı.

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