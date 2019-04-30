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  • 01.05.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 06:55

lı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, yı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan 'da eski muhalefet lideri 'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi.

Muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından 'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, lı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.

Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez, ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere yı korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.

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