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  • 30.04.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 21:40

'dan flaş darbe girişimi açıklaması: "'de planlandı"

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ülkesinde yaşanan darbe girişiminden 'yi sorumlu tuttu. Arreaza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişimi Washington'dan planlandı." dedi.

Venezuela'dan flaş açıklama: Darbe ABD'de planlandı

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise darbe girişiminden Başkanı Donald Trump hükümetini sorumlu tuttu.

Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminin başındakiler, hiçbir şüpheye yer vermeden sorumluluklarını kabul ettiler. Umutsuzluk içindeki Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor. Venezuela'nın demokratik kurumları da ülkede barışı garanti ediyor." ifadesine yer verdi.

Hükümet yanlılarından fotoğraf paylaşan Arreaza, "Halk, anayasasını, hükümetini, demokrasisini ve devlet başkanını savunmak için halk iradesinin evine, Miraflores Başkanlık Sarayı'na gelmeye başladı." paylaşımında bulundu.

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