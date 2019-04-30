Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise darbe girişiminden ABD Başkanı Donald Trump hükümetini sorumlu tuttu.

Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminin başındakiler, hiçbir şüpheye yer vermeden sorumluluklarını kabul ettiler. Umutsuzluk içindeki Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor. Venezuela'nın demokratik kurumları da ülkede barışı garanti ediyor." ifadesine yer verdi.

Hükümet yanlılarından fotoğraf paylaşan Arreaza, "Halk, anayasasını, hükümetini, demokrasisini ve devlet başkanını savunmak için halk iradesinin evine, Miraflores Başkanlık Sarayı'na gelmeye başladı." paylaşımında bulundu.