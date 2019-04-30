Venezuela son dakika darbe girişimi haberi! Venezuela'da ne oluyor darbe mi oldu? Venezuela'da ABD destekli muhalif lider Juan Guaido canlı yayında darbe çağrısı yaptı. ABD'nin desteği ile Maduro'yu devirmeye çalışan Guaido, başkent Caracas'taki bir askeri üste "bütün askerleri Maduro yönetimini devirmeye" çağırdı. Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido paylaştığı bir videoda başkent Caracas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu. Venezuela Enformasyon Bakanı, küçük bir grup askerin hükümete karşı darbe girişiminde bulunduğunu ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Guaido'nun açıklama yaptığı videoda, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez'in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları ise gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.

Lopez hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve mahkeme heyetinin tanıklarının dinlenmesine izin vermediğini ileri sürüyor.

Juan Guaido kimdir?

Juan Gerardo Guaidó Márquez Venezuelalı siyasetçi ve mühendis, 5 Ocak 2019'dan beri Venezuela Meclis Başkanı. Sosyal demokrat Popüler İstek partisi üyesi ve Venezuela Meclisi'nde Vargas Eyaleti milletvekilliğini yürütmektedir.

Doğum tarihi: 28 Temmuz 1983 (35 yıl yaşında), La Guaira, Venezuela

Parti: Popular Will

Eş: Fabiana Rosales (e. 2013)

Eğitim: George Washington Üniversitesi, The Graduate School of Political Management

Çocuklar: Miranda Guaidó Rosales

Hayatı

28 Temmuz 1983'te 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Vargas eyaletinin başkenti, sahil şehri La Guaira'da dünyaya geldi. Caracas'taki Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı.ABD başkentindeki George Washington Üniversitesi'nde lisanüstü yaptı.

-Aralık 1999'da, Guaido henüz 15 yaşındayken, Vargas eyaletini şiddetli yağışlar sonucu vuran sel ve heyelan felaketinde 10 binlerce kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. Bunlar arasında Guaido'nun ailesi de vardı. Yakın çevresi, Guaido'nun siyasi görüşlerinin, dönemin sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez'in bu doğal afete gerekli tepkiyi veremediği kanısı üzerinden şekillendiği iddiasında. Chavez ise Şubat 1999'da başladığı devlet başkanlığında henüz tecrübesizdi ve tarihe 'Vargas Trajedisi' olarka geçen afet insanüstü boyutlardaydı.

-Guaido, Fabiana Rosales ile evli, kızları Miranda 2017'deki Maduro protestolarının tavan yaptığı bir dönemde dünyaya geldi. Protestolar ve polisle çatışmalar sırasında boynuna saçma isabet eden Guaido'nun eli de kırılmıştı.

-Guaido'nun siyasi eğilimleri üniversite yıllarında dışa vurdu. 2007 yılında Chavez hükümetinin özel yayıncılık ağı Radio Caracas Televisión'ın (RCTV) ruhsatını yenilemeyerek yayınlarını engellemesini protesto eden öğrenciler arasında Guaido da vardı. Chavez, RCTV'yi yayıncılık kurallarını ihlal etmek ve George W. Bush yönetiminin desteğiyle 2 gün yönetimden uzaklaşmasına yol açan 2002 darbe girişimini desteklemekle suçluyordu. Chavez sonuçta RCTV'nin yerine devletin kontrolünde bir ağı yayına soktu.

-2009 yılında Guaido, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ile birlikte Halk İradesi isimli partinin kurucuları arasında yer aldı. Partinin bireysel özgürlükler ve insan haklarının ihlal edilmesiyle mücadele edeceği beyan edildi.

NİCOLAS MADURO KİMDİR?

Maduro, daha lise yıllarında aktif siyasetin içinde yer aldı. Babası sendika lideri olan Maduro, Caracas'ın varoş bölgelerinden biri olan El Valle'deki José Avalos Lisesi'nde öğrenci birliği başkanı oldu.

O dönemdeki sınıf arkadaşları, Maduro'yu yumuşak başlı, uzlaşması kolay ve müzakereye açık biri olarak hatırlıyor.

Liseyi son sınıfta terk etti. Kısa bir süre bir rock grubunda çaldı. Daha sonra eğitimini tamamlamak için Küba'ya gitti.

Venezuela'ya geri döndüğünde Caracas Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak işe başladı, Venezuela Sosyalist Partisi'ne katıldı. Sendika temsilcisi oldu ve 1990'ların başında Chavez'in ordu içinde kurduğu solcu muhalif grubun sivil kanadı olan MBR-200'e girdi.

Hayatının dönüm noktası ise yine aynı dönemde eşi Cilia Flores ile tanışması oldu. Flores, 1992 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine konulan Chavez'in savunma ekibinde yer alıyordu.

Chavez'in hapisten çıkıp 1998 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanması Maduro ve Flores'in de yükselişini başlattı.

Flores, zaman içerisinde milletvekilliği, meclis başkanlığı ve adalet bakanlığı bir dizi görev üstlenirken, Maduro da yeni anayasayı yazacak olan Kurucu Meclis'e seçildi. 1990'lı yıllardan bu yana birlikte olan ikili, Maduro'nun devlet başkanı olmasından kısa bir süre sonra evlendi.

Maduro'nun yükselişi, Chavez'in iktidarını sağlamlaştırmasıyla paralel olarak ilerledi. 2005-06 yıllarında Meclis Başkanlığı, 2006 yılından sonra da Dışişleri Bakanlığı yaptı. 2012'de Chavez tarafından devlet başkanı yardımcılığına atandı, aynı yıl içerisinde de "halef" olarak ilan edildi.

VENEZUELA TARİHİ

İspanyolların Güney Amerika'da ilk sürekli yerleşimlerinden biridir. Başarısız birkaç ayaklanmadan sonra ülke, sonunda İspanya'dan bağımsızlığını ünlü Simón Bolívar önderliğinde 1821'de kazanmıştır. Bağımsızlığının ilk yıllarında şimdiki Kolombiya, Panama ile Ekvador'la birlikte Büyük Kolombiya'nın bir parçasını oluşturan Venezuela, 1830 yılında bu birlikten ayrılmıştır.

Venezuela'nın yakın tarihinde 19. yüzyılın tümü ile 20. yüzyıl başları siyasal çalkantılar, diktatörlükler ve devrimlerle doludur. Siyasi yaşama baktığımızda 1948'de Acción Democratica (Demokrasi Hareketi) partisinin lideri Rómulo Gallego'nun iktidarına son veren Marcos Pérez Jiménez'ün diktatörlüğü 10 yıl sürmüştür. Daha sonra 1958'de uzun yıllar egemen olacak sistemin başlangıcı sayılan Punto Fijo anlaşması büyük politik partiler arasında imzalandı. Aralık 1958'deki seçimleri Rómulo Betancourt kazanmıştır. Bu tarihten sonra iktidarın merkez sol parti Acción Democratica (AD) ve sosyal-Hristiyan eğilimli parti COPEI arasında gidip geldiği bir süreç görülür. Punto Fijo sürecinin o dönem diğer Latin Amerika ülkelerine demokrasiye geçişin nasıl olması gerektiğine dair önemli bir model olarak gösterildiğini belirtmektedir

Fernando Casado Gutiérrez, ülkenin politik hayatını bir takım dönemlere ayırır: 1958-1968 arasında demokratik sistem kurulmuş ve kurumsallaştırılmış; 1988'e kadar iki partili bir sistem yürümüş ve 1989-1998 arasında ise sistem zayıflamış ve krize girmiştir. Bir görüşe göre, mevcut partilerin seçim başarısına odaklanmış olmasının ve ideolojilerinin birbirinden farksız hale gelmesinin sisteme olan güvenin azalmasında önemli payı olmuştur. Gözlemciler özellikle 1980'lerden itibaren varolan sistemi "Partidokrasi" olarak tanımlarlar ve bu dönemde iki partinin (AD ve COPEI) ülkede yeni açılımların oluşmasını tıkadıklarını söylemektedirler.

VENEZUELA YÖNETİMİ

Venezuela Cumhuriyeti, Başkanlık Tipi Cumhuriyet ile yönetilir. Başkent Karakas olup; idari bölümler; 23 eyalet,1 federal bölge, ve 1 federal bağımlı; Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Distrito Federal, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.

Bağımsızlık günü, 5 Temmuz 1811 (İspanya ve Venezuela'dan), Milli Bağımsızlık Günü'dür. Ve 14 Eylül 1904 Venezuela*dan Milli bayramıdır. Milli Savuncu Günü*dür. Venezuela Cumhuriyeti*nin cumhurbaşkanının doğum günüdür.

VENEZUELA NEREDE? HARİTADAKİ YERİ…

Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Resmi adı İspanyolca República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir. Venezuela açıklarında Küçük Antiller adaları olan Aruba, Kurasao, Bonaire (son ikisi Hollanda Antilleri'ne bağlı) ile Trinidad ve Tobago ada devletçikleri bulunur.