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  • 01.05.2019 06:38
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 06:38

Trump'tan ''ya yaptırım tehdidi

ABD Başkanı , sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ’ya, ordusuna desteğinin sürmesi halinde ‘en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo’ uygulanacağını duyurdu.

Trump açık açık tehdit etti
Trump, Twitter hesabından "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde adalarına dönerler" mesajını paylaştı.

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