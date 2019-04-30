Trump, Twitter hesabından "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde adalarına dönerler" mesajını paylaştı.
Trump'tan 'Küba'ya yaptırım tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Küba’ya, Venezuela ordusuna desteğinin sürmesi halinde ‘en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo’ uygulanacağını duyurdu.
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