Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.04.2019 08:34
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 08:57

Son dakika... 'nın Christchurch kenti tekrar alarmda

'nın Christchurch kentinde polisin bir vakaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Vakanın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni Zelanda yeniden alarmda

'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Newcastle, Glasgow ve Harrow Caddeleri'ndeki tüm binalar boşaltıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarmda
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri