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  • 30.04.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 20:13

uyardı! Dünyaya çarpabilir!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () Başkanı Jim Bridenstine gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizdi.

NASA uyardı! Dünyaya çarpabilir!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () Başkanı Jim Bridenstine ABD'nin başkenti Washington DC'de katıldığı bir konferansta çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizen Bridenstine, "Bizim neslimiz böyle bir olaya tanıklık edebilir." dedi.

NASA ASTEROİD'LERE KARŞI KULLANACAĞI SİLAHI İÇİN TARİH VERDİ
Göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.

Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.

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