John Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...

bolton, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Venezuela'daki olayları "oldukça ciddi" şeklinde nitelendiren Bolton, "Başkan (Donald Trump) ve danışmanları bu olayları dakika dakika takip ediyorlar." ifadesini kullandı.

Son üç aydır muhalefetle konuşan Venezuelalı bazı yetkililerin verdikleri vaatleri yerine getirmeleri çağrısında bulunan Bolton "Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno ve Devlet Başkanlığı Muhafız Birliği Komutanı Ivan Raphael Hernandez Dala, bunların hepsi Nicolas Maduro'nun gitmesi gerektiği konusunda mutabıklar; bugün öğleden sonra onlar harekete geçmeliler veya bu akşam geri kalan askerleri de geçici başkanın yanına çekmeliler." dedi.





BİR SÜREDİR PLANLIYORUZ

Küba ve Rusya'nın bugünkü olaylarda Maduro'yu ayakta tuttuğu yönünde iddialar bulunduğunu belirten Bolton, "Tam da bu yüzden Venezuela'nın dış güçler değil de Venezuela halkı tarafından yönetilmesi gerekiyor ve bizim de baktığımız budur." dedi.

Rusya'ya Venezuela'daki olaylara karışmama çağrısı yapan Bolton şöyle konuştu:

"Bir süredir Maduro'dan sonraki gün yapacaklarımız konusunda planlama yapıyoruz. Aslında bu perşembe veya cuma (Beyaz Saray'da) bir brifing almayı düşünüyorduk, onu erkene alabiliriz. Guaido hükümeti devraldığında Venezuela ekonomisini Maduro'nun gömdüğü çukurdan çıkarması için onun yönetimine yapacağımız yardımlar bizim aklımızda. Bu planlarımız devam ediyor ve belki bunları hızlandırabiliriz çünkü olaylar hızlı gelişiyor."





Caracas'ta yarın için büyük bir protesto hazırlığının yapılmış olduğunu ancak şartların halkın bugün sokağa çıkmasına yol açtığını belirten Bolton, Venezuela ordusunun Maduro yönetimine sadık olmadığını ancak ülkede bulunan 20-25 bin civarındaki Kübalı askerin korkusundan dolayı Maduro'dan desteğini çekmediğini iddia etti.

Venezuela'daki durumu "oldukça hassas" olarak niteleyen Bolton, "Bu, uzun süredir biriken bir şey. Bu çaba başarısız olursa, Venezuela halkı çok az muhtemel alternatifin bulunduğu bir diktatörlüğün içinde batacak." değerlendirmesini yaptı.

