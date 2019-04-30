Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders e-posta yoluyla, "ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.

New York Times gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 9 Nisan'da Beyaz Saray'a ziyaretinde yapılan özel toplantıda, Sisi'nin Trump'ı Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmesi yönünde ikna ettiğini, Trump'ın da Sisi'ye olumlu yanıt verdiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda da İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO),ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. Buna karşılık, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.