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  • 29.04.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 10:18

'in sağ kolu Suud el Kahtani kayıp!

Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Suud el Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için 'a gönderilen inin yöneticisi olduğu ileri sürülmüştü. AFP haber ajansı, Kahtani'nin le suçlanmasına rağmen suikastına ilişkin görülen davada yer almadığını duyurdu.

Veliaht Prens'in sağ kolu Kahtani kayıp!

Kaşıkçı iyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Kahtani'nin olmaması Prens'in sağ kolu olarak bilinen ismin öldürülmüş olabileceği söylentilerini beraberinde getiriyor.

Başsavcılığı, cinayetin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri'nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. AFP haber ajansına konuşan Batılı bir yetkili, "Kahtani yargılanan 11 kişi arasında değil. Onun yokluğu ne anlama geliyor. Suudiler onu korumak mı yoksa onunla ayrı hesaplaşmak mı istiyor" ifadesini kullandı.

KAHTANİ KİMDİR?
Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için 'a gönderilen inin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.

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