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'da başkanlık koltuğuna oturan komedyen , soluğu ’da aldı

Tatil diploma'şiş'i

'da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı i yapıldı. Komedyen oyların büyük çoğunluğunu alıp başkanlık koltuğunu kaptı. Seçim yorgunluğunu atmak için de soluğu 'da aldı. Vladimir Zelenskiy, eşi Yelena ve 2 çocuğu ile birlikte Bodrum'daki lüks bir otelde tatil yaptı. Önceki akşam da otelden çıkıp Bodrum Milta Marina içerisindeki "Neyzar'ın Yeri Marina Bistro Ocakbaşı" isimli işletmeye uğradı. Mangal yaptı. Pişirdiği şiş kebapları ailesiyle birlikte tattı. Zelenskiy'nin keyfi fotoğraf karesine de yansıdı.

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