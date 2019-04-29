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  • 29.04.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 13:09

'tan skandal boykot çağrısı: ’den fındık almayın

Söz verilen yardım fonlarını bile lere aktarmaktan aciz olan ülkelerini görmezden gelen ABD'li The , lere kucak açan 'yi hedef aldı. Bugünkü kapağında skandal bir mülteci analizine yer veren gazete, uluslararası çikolata üreticilerini "Türkiye’den fındık almayın" diyerek boykot çağrısı yaptı.

Türkiye için skandal boykot çağrısı!

Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatarak yardım etmekten kaçındığı Suriyeli lere kucak açan , yıllardır kendisine sığınan 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Söz verilen yardım fonlarını bile mültecilere aktarmaktan aciz ülkelerini görmezden gelen ABD basını, şimdilerde Türkiye'nin barışçıl iç politikasını kötüleme peşinde.

"FINDIK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DEN KURTULUN"
The gazetesinin manşetinde yer alan bir haber, lerin kötü koşullarda çalıştığını ileri sürdü.

Dünyadaki fındık üreticiliğinin yüzde 70'ini üstlenen Türkiye'de, sezonluk Suriyeli işçilerin çalışma şartlarına 'yanlı' bir şekilde yer veren gazete, işçilerin hak ettiği miktarı kazanamadığına yer verdi.

"ÇİKOLATA ÜRETİCİLERİ TÜRKİYE'YE BAĞLI OLMAKTAN KURTULMALI"
Türkiye'den fındık ithal eden dünya devi üreticilere seslenen gazete, "Neredeyse tüm üreticiler fındığı Türkiye'den alıyor. Bu alışverişte üretici olarak Türkiye'ye bağlıyız ama bu durumun değişmesi lazım. Çikolata üreticileri kendi fındığını üretmeli ve Türkiye'ye bağlı olmaktan kurtulmalı" ifadelerine yer verdi.

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