Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sert şekilde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

"HAFTER'E BAĞLI SİLAHLI GÜÇLERİ PETROL TESİSLERİNİ İŞGAL ETTİ"

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.

AÇIKLAMADA ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZ KALMASI ŞİDDETLE KINANDI

"Terörizm" olarak nitelendirilen saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının şiddetle kınandığı açıklamada, hükümetin, saldırıların durdurulması, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, uluslararası toplumun tavrını netleştirmesi hedefiyle dost ve kardeş ülkelerle yoğun iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Katar'dan kınama

Öte yandan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Libya'nın başkenti Trablus'ta sivil yerleşim bölgelerinin acımasızca ve gelişigüzel bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaos yaratmak amacıyla sivillerin hedef alındığına dikkati çeken Al Sani, kurumların ve hayati hedeflerin vurulmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerin ve destek verenlerin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, şunları kaydetti: "Siyasi iki yüzlülük ve çifte standardın devam etmesi, Arap dünyasının sırtındaki yükü ağırlaştırırken, oraları terörün neşvünema bulması için verimli bir çevre haline getirmiştir. Ancak yine de bazı ülkeler terörle mücadele ettiğini iddia ederken, bu mücadele unsurlarını Arap halklarına karşı kullanmaktadır."

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Dün Tunus'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzenlediği basın toplantısında "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.