Trump'ı uyardılar! ABD'yi savaşa sürükler

Gazete, "Trump, İran'a daha fazla yaptırım uygulamak istiyor. Bu bizi savaşa sürükleyebilir" başlıklı yazısında İran'a uygulanabilecek yaptırımlar ve olası etkilerine değindi.

Trump'ın geçen yıl Lübnan Hizbullahı'na giden fonu kesmek için İran petrolüne yaptırım uygulayıp Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi büyük alıcı ülkeleri muaf tutarak nabız yokladığı ifade edilen makalede, Tahran yönetiminin bu yaptırıma sessiz kalmasından güç alan Trump'ın, şimdi de söz konusu ülkelere İran'dan petrol alımlarını durdurması için baskı yapmaya başladığı belirtildi.

Trump yönetiminin, İsrail ve müttefikleri adına bölgedeki aktiviteleri sebebiyle İran'ı cezalandırmak istediğine dikkat çekilirken, "ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer faaliyet konusunda eski Başkan Barack Obama yönetimi ile müzakere edilenlerden çok daha katı şekilde kontrol altına almaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

'YENİ BİR SAVAŞA İTEBİLİR'

Ayrıca, makalede İran'a artarak devam eden yaptırımların ABD için tehlikeli bir boyuta geldiği savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu provoke edici yaptırımlar, İran'ı tekrardan büyük ölçüde uranyum zenginleştirmeye ve ABD'nin cevap vermesini zorunlu kılan Amerikalılara olası bir saldırıya yol açabilir, ABD'yi Başkan Trump'ın engellemeye çalıştığını söylediği yeni bir Orta Doğu savaşına itebilir."

İRAN SEÇİMLERİ BEKLİYOR

Öte yandan, Tahran yönetiminin, yaptırımlara karşı ilk etapta Trump'ın tekrar seçilmeyeceği umuduyla gelecek 18 ay boyunca beklemeyi tercih edebileceğine dikkat çekilen makalede, Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran'ın sert cevap verebileceği, bu durumda Trump'ın bu saldırıları görmezden gelmek veya cevap vererek yeni bir savaşın başlaması arasında seçim yapmak zorunda kalacağını ileri sürüldü.

Karşılıklı restleşmenin olası olduğu, fakat Trump yönetiminin çıkabilecek askeri bir çatışmaya ihtimal vermediği belirtilen makalede, şunlar kaydedildi:

"Trump hükümetinin hesaba kattığını düşünmediğimiz şey, karşılıklı çatışma durumunun muhtemel olması. Çünkü Trump hükümeti, Tahran'a çok dar seçenekler veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin müzakerelere açık olduğunu belirtirken, Tahran'ın mevcut dış politikasından tamamen vazgeçmesini gerektiren bir düzine şart listesi sunuyor. Bu listede, İran'ın nükleer başlıklı füze üretimine ve İsrail'e düşman tutumuna son vermesi gibi istenilen maddeler, İran'ın Suudi Arabistan ve diğer bölgesel ülkelerle rekabeti sebebiyle arzu edilen ama gerçek dışı olan maddelerdir."