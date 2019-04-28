Yerel medya, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Heathrow Havalimanı'nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi..