Yerel medya, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Heathrow Havalimanı'nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi..
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