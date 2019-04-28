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  • 28.04.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 19:01

... 'da art arda

’nın ’nın yakınında bulunan bir depoda art arda lar meydana geldi. Patlamaların depoda bulunan bir konteynerin alev almasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yerel medya, 'nin başkenti 'da yer alan 'nın yakınında bulunan bir depoda art arda ların meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi..

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