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Hayatımı mahvettim

Hayatımı mahvettim
'de Rus ajanı olmakla suçlanan Maria Butina (30), geçen Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Butina, Aralık ayında suçunu itiraf etti. ABD'nin siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışan Butina davasında karar verildi. ABD'de federal mahkeme, Rus ajanı 18 ay hapse mahkum etti. Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ajanın 9 ay daha hapiste kalacağını bildirdi. Butina'nın karar duruşmasında "Kendi hayatımı mahvettim" dediği öğrenildi.

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