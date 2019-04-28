ABD'de Rus ajanı olmakla suçlanan Maria Butina (30), geçen Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Butina, Aralık ayında suçunu itiraf etti. ABD'nin Rusya siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışan Butina davasında karar verildi. ABD'de federal mahkeme, Rus ajanı 18 ay hapse mahkum etti. Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ajanın 9 ay daha hapiste kalacağını bildirdi. Butina'nın karar duruşmasında "Kendi hayatımı mahvettim" dediği öğrenildi.
- Dünya
- 28.04.2019
- Gazete
Hayatımı mahvettim
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