En güzel muhafız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 4 yıl önce terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan 'Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler, güzellikleriyle göz kamaştırdı. Üniformalarıyla fotoğraf çektiren kadın polisler arasında yarışma yapıldı. Bu fotoğraflar, muhafız birimlerinin internet sitesinde oylandı. 3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada Anna Khramtsova adlı polis, 57 binden fazla oy aldı. Muhafız biriminin en güzel kadın polisi seçilen Anna, modellik teklifleri aldığını açıkladı.
- Dünya
- 28.04.2019
- Gazete
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