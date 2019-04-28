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En güzel muhafız

En güzel muhafız
Devlet Başkanı 'in talimatıyla 4 yıl önce terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan 'Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler, güzellikleriyle göz kamaştırdı. Üniformalarıyla fotoğraf çektiren kadın polisler arasında yarışma yapıldı. Bu fotoğraflar, muhafız birimlerinin internet sitesinde oylandı. 3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada Anna Khramtsova adlı polis, 57 binden fazla oy aldı. Muhafız biriminin en güzel kadın polisi seçilen Anna, modellik teklifleri aldığını açıkladı.

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